David Fincher dirigerà Brad Pitt nel sequel di C'era una volta a... Hollywood per Netflix

riprenderà il ruolo del cinico e affascinante stuntman Cliff Booth per undiretto dache si baserà su una sceneggiatura di Quentin Tarantino. Sarebbe un perfetto pesce d'aprile, se non fosse che è tutto vero. Scopriamo oggi grazie a The Playlist che la preannunciata reunion trae il registapernon è altro che per ildi C'era unaa., che utilizzerà una sceneggiatura scritta dallo stesso Quentin Tarantino. Confermato il ritorno dinel ruolo dello stuntman sciupafemmine Cliff Booth. Notizia mozzafiato per i cinefili. Quella in arrivo è una produzione unica, come sottolinea Variety, non solo perché un regista di alto profiloildel film di un altro regista di .