David Beckham festeggia i 50 anni in anticipo: la festa a Miami tra famiglia, amici vip e vecchie fiamme

“E così ho pensato che avrei cominciato con un po’ dire il mio 50esimo compleanno con una serata speciale a. Fortunato di avere unae deglifantastici”. Con queste parole,ha dato il via a un mese di celebrazioni in occasione del suo mezzo secolo di vita. Il 2 maggio, l’ex stella del calcio spegnerà 50 candeline, un traguardo che intende onorare conmenti degni della sua straordinaria carriera e della sua vita sotto i riflettori.Attraverso un carosello di immagini pubblicato su Instagram,ha condiviso alcuni scatti della primaorganizzata a, circondato dalla sua(quasi al completo) e davip. Accanto a lui, come sempre, la sua inseparabile compagna di vita, Victoria. L’ex Posh Spice, oggi affermata stilista, ha raggiunto lo stesso traguardo anagrafico nel 2024.