Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, la recensione del settimo episodio: dietro la maschera

Leggi su Movieplayer.it

Ildella serie regala una presa di posizione da parte di tutti i personaggi, oltre alla rivelazione di chi sia il killer. Ora tutti i tasselli sono al proprio posto. In streaming su Disney+. Siamo ben oltre il giro di boa ine quindi è tempo che tutti i pezzi del puzzle vadano a posizionarsi. È guerra quasi dichiarata tra Kingpin e Devil ora che il serial killer Muse, presentato nel precedente, diviene il pretesto per entrambi per far cadere la propria, metaforica o letterale che sia, nella settima puntata. L'oscurità sta per abbracciare tutti i personaggi, ma ci sarà speranza?: nel buio, la luce Muse, il serial killer che utilizza il sangue delle proprie vittime (ben 60!) per disegnare la propria arte, abbastanza recente nei fumetti e .