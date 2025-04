Sololaroma.it - Darboe: “Voglio salvare il Frosinone, poi tornerò alla Roma”

Leggi su Sololaroma.it

La storia di Ebrimaaveva colpito tutti nel 2022, tanto da realizzarci anche un documentario. L’infortunio al legamento crociato nello stesso anno, però, aveva frenato la sua crescita con la maglia dellae oggi, dopo le esperienze con Lask e Sampdoria, il centrocampista gambiano si trova in prestito alin Serie B per ritrovare continuità. In stagione ha raccolto 24 presenze (19 dal primo minuto) nel campionato cadetto, realizzando un gol e un assist.: “Ero preoccupato, però insieme ai miei compagni abbiamo conservato la massima fiducia”ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Messaggero, parlando del suo prossimo sogno da realizzare: “Sono tanti i sogni che ho. Uno di questi riguarda il presente ed è quello diil prima possibile ildopo il difficile inizio che abbiamo avuto“.