Bergamonews.it - Danni del maltempo, dalla Regione 770mila euro per 17 interventi in provincia di Bergamo

In arrivo oltre 4,6 milioni diper 62bei territori die Brescia colpiti daldal 9 giugno al 13 luglio 2024. È stato infatti approvato il Piano deglida parte del Dipartimento di protezione Civile nazionale.A partire da martedì 8 aprile gli enti coinvolti potranno realizzare e rendicontare, mediante la piattaforma on line Bandi e Servizi, gliattuati ai fini della liquidazione attraverso la contabilità speciale dedicata all’emergenza.Nello specifico, 17riguardano il territorio delladiper un totale di 770.546e 44 il territorio delladi Brescia per un totale di 3.889.000, oltre a 15.000per l’impiego dei volontari di Protezione civile.“LaLombardia è al fianco dei territori – ha affermato l’assessore Romano La Russa – soprattutto quando si verificano eventi eccezionali che comportano situazioni di estrema difficoltà ed emergenza.