?Daniele Papa morto nell’incidente aereo a 22 anni | condannato a 2 anni l’istruttore di volo

È statoa duedi reclusionediche si trovava a bordo del veliprecipitato nel Tevere a maggio 2020.perse la vita, 22, allievo pilota in addestramento. L’imputato è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo, come contestato dalla Procura.L’, un biposto da addestramento, era decollato dall’aeroporto dell’Urbe per una serie di esercitazioni di atterraggio e risalita. Tuttavia, durante una di queste manovre,avrebbe perso il controllo del veli, tentando un disperato ammaraggio d’emergenza nel fiume.Secondo l’accusa, il pilota sapeva bene delle “condizioni di vento avverso” e aveva il “pieno controllo dei comandi”, ma non avrebbe messo in atto le manovre correttive necessarie per garantire la sicurezza del