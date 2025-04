Thesocialpost.it - Damiano svela il motivo dietro la rottura con i Maneskin: perché si sono divisi

David si è raccontato in una lunga intervista, in vista del nuovo album in uscita il 16 maggio. GQ Italia lo ha scelto come protagonista della propria cover. Il giovane cantante hato, tra le tante cose, anche cosa c’èl’addio ai. Un ritorno alle origini? Un riavvicinamento aiDavid lo esclude. Il giovane ha spiegato che la sua decisione è stata dettata dall’idea di iniziare una carriera da solista: «Sarei spaventato se avessi pensato “ok, ho raggiunto il successo insieme alla band e ora voglio diventare sempre più famoso e guadagnare di più».ha chiarito quale fosse il suo reale scopo: «Il mio obiettivo non è battere il record di streaming. La parte spaventosa riguardava piuttosto il dubbio di essere in grado di fare musica abbastanza buona da darmi soddisfazione.