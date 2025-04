Milanotoday.it - Dall’idea nata in vacanza all'impero del poke da 65 milioni di euro partito da un angolo di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Un fatturato da 65di, 160 punti vendita e un’avventura iniziata sette anni fa proprio a. Da un’ideain, in California. Il marchio I Loveoggi è la settima catena di quick service e la prima nella categoria Healthy Food tra le prime dieci in ranking in Italia.