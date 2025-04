Rompipallone.it - Dalla Juve al Bayer Leverkusen, colpo a sorpresa: bianconero verso l’addio

I bianconeri vedono l’ennesimo giovane cambiare aria dopo un’esperienza non memorabile con la maglia dellaLantus deve chiudere necessariamente al meglio la propria stagione. L’esonero di Thiago Motta per assumere Tudor è la dichiarazione aperta e pubblica di un fallimento a livello di progettualità, dato che l’ex Bologna sarebbe dovuto rimanere almeno due/tre anni secondo il contratto.Invece c’è stato l’esonero e il motivo è anche dovuto ai risultati. In campionato lantus è quinta in classifica a 55 punti, a -1 dal Bologna quarto ma circondata dalle inseguitrici come Roma, Lazio, Fiorentina e Milan. Insomma, è ancora tutto da decidere in zona Europa che conta.Calciomercatontus. nuovo rimpianto?Ilha messo nel mirino un exntus come Albian Hajdari, un nome che magari non dice molto ai tifosi dellantus ma ai più esperti di Settore Giovanile fa subito venire in mente un difensore centrale affidabile, forse lasciato andare troppo prestoVecchia Signora.