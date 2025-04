Laspunta.it - Dal PSI no convinto al bilancio. “Scelte discutibili”

Il partito socialista con il capogruppo Iacovissi esce allo scoperto sulche sarà discusso in consiglio comunale a Frosinone. Un no deciso e senza appello. Per il partito socialista la maggioranza non esiste più e leoperate dal Sindaco Mastrangeli sono molto. Un lungo intervento che mette a nudo le criticità di questa amministrazione che tira a campare.“Il nostro voto non può che essere negativo. La discussione suldi previsione arriva in un momento di forte caos politico, determinato da una crisi strisciante dell’attuale Amministrazione che, ormai oltre il giro di boa, ha perso i connotati politici che erano stati votati dai cittadini.Il quadro del 2022, infatti, non esiste più, né a destra e neanche, purtroppo, a sinistra. La Giunta, in circa 33 mesi di governo ha visto avvicendarsi ben 6 assessori, la maggioranza in Consiglio si è ridotta dai 22 iniziali a circa 16, nonostante il soccorso di esponenti eletti all’opposizione.