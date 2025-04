Ilrestodelcarlino.it - Dal bus alla piazza: il folle duello di Casina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scene da Far West nel centro di: due giovani extracomunitari maggiorenni si sono picchiati con oggetti senza risparmio uno è finito all’ospedale di Castelnovo Monti, l’altro ha tentato la fuga, inseguito e raggiunto dagli agenti della Polizia e tratto in arresto. Il grave episodio ha avuto origine nel tardo pomeriggio sull’autobus di linea Reggio Emilia- Ligonchio con i due giovani extracomunitari passeggeri che cercavano durante il viaggio davano fastidio ad una giovane passeggera diretta a Ligonchio: uno la corteggiava e l’altro la disturbava con comportamenti scorretti. A un certo punto qualcosa non ha funzionato tra i due extracomunitari e proprio quello che molestava la ragazza ha tirato fuori uno spay al peperoncino e lo ha spruzzato sull’autobus procurando grave fastidio a tutti i passeggeri, autista compreso che ha deciso di far scendere i due giovani litigantiprima fermata dell’autobus che in quel mentre stava arrivando proprio al centro di