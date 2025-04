Metropolitanmagazine.it - Da oggi, per entrare nel Regno Unito, occorrerà l’ETA, un’autorizzazione di viaggio elettronica

Il giorno X è arrivato. Da mercoledì 2 aprile 2025, tutti i residenti nell'Unione Europea -e dunque anche i cittadini italiani- che vorranno entrare nel Regno Unito per un periodo di tempo inferiore a sei mesi avranno bisogno dell'ETA. Si tratta di un'autorizzazione di viaggio elettronica, già necessaria da gennaio per tutti i visitatori extraeuropei ai quali non era richiesto il visto. Chi, invece, è già in possesso di un permesso di soggiorno per vivere, studiare o lavorare in UK, non ne avrà bisogno. Neanche i cittadini irlandesi o chi ha la doppia cittadinanza, britannica e italiana, dovrà chiederlo. La domanda per avere l'ETA va presentata tramite il sito ufficiale del governo britannico o, più semplicemente, tramite un'app chiamata UK ETA.