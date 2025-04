Liberoquotidiano.it - "Da oggi ci arricchiamo noi". I dazi di Trump

"Il giorno della nostra dichiarazione d'indipendenza economica". Efurono: il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato un ordine esecutivo per imporrereciproci nei confronti dei partner commerciali stranieri. Durante un evento organizzato alla Casa Bianca,ha affermato che "si tratta di uno dei giorni più importanti della nostra storia: è la nostra dichiarazione di indipendenza economica". Per anni, ha continuato, i lavoratori e le aziende statunitensi "sono rimasti a guardare mentre altri Paesi si arricchivano a nostre spese, ma non sarà più così: ora è il nostro turno di prosperare". Il presidente ha aggiunto che icontribuiranno a generare "migliaia di miliardi di dollari che utilizzeremo per ridurre le tasse e ripagare il nostro debito pubblico".