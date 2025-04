Bergamonews.it - Da Bergamo a Latina per rubare 20 mila euro di gioielli: ladra seriale incastrata dalle telecamere

Leggi su Bergamonews.it

Una professionista del settore: peccato che il settore sia criminale, visto che figura in una decina di indagini delle forze dell’ordine. Una donna di 52 anni residente aè stata arrestata dalla Squadra mobile diin quanto sospettata di aver rubato da una gioielleria del posto bracciali per un valore di circa 20.Il furto risale al 27 settembre scorso. Quella mattina, una donna era entrata in un negozio del centro e aveva chiesto di poter visionare dei. Con un espediente era però riuscita a distrarre la commessa e si era impossessata di un rotolo di bracciali in oro e subito dopo si era data alla fuga facendo perdere le proprie tracce.Da quel momento sono scattate le indagini della Squadra mobile, che si sono concentrate in particolare sull’analisi dei filmati registrati dal sistema di sicurezza della gioielleria.