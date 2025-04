Zon.it - Cyberbullismo, allarme adolescenza: a Cremona un incontro per genitori e insegnanti con la dott.ssa Paola Cattenati

Oggi, mercoledì 2 aprile alle ore 17:30, presso la sala conferenze della Società Filodrammatica Cremonese, si terrà un importantepubblico promosso dal Lyceum Club Internazionale die dal Kiwanis Club.L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, ma in particolare ae docenti, per affrontare con consapevolezza un tema di estrema attualità: il. Fenomeno sempre più presente nelle cronache quotidiane, spesso però se ne ignorano le vere dimensioni e, soprattutto, le cause complesse e intrecciate che lo generano.A guidare la riflessione sarà la.ssa, responsabile del CRIAF – Centro Riabilitazione InfanziaFamiglia, con sedi a Pontevico e. Con oltre vent’anni di esperienza nel contrasto al disagio giovanile, il CRIAF ha posto particolare attenzione all’ambiente scolastico, conducendo un’approfondita ricerca su un campione di circa seimila studenti.