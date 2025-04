Oasport.it - Curling: l’Italia sbatte contro il muro Canada. Quinta sconfitta per gli azzurri ai Mondiali

continua a non ingranare A Moose Jaw. La Nazionale azzurra nella notte ha infatti incasellato lacomplessiva ai Campionati2025 dimaschile, cedendo il passo in nove set alla corazzataper 4-2 in occasione del settimo match valido del Round Robin. Una dèbacle significativa per i nostri battaglieri ragazzi, relegati al momento al quartultimo posto della classifica con soli due successi.Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella si sono resi artefici nello specifico di una partita sui generis, caratterizzata per larghi tratti da un attacco bloccato. L’inizio è tra i più canonici. I padroni di casa, con il martello in mano, marcano solo un punto nell’end inaugurale, subendo così lo stesso trattamento dagli, i quali ricambiano il favore nel secondo.