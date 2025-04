Tvzap.it - “Cucine da incubo”, in arrivo la nuova stagione: novità gustosa per Antonino Cannavacciuolo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “da”, inlaperCanavacciuolo torna con ladi “da”, dal 6 aprile su Sky. Il noto chef campano si è raccontato in una lunga intervista al magazine «Tv Sorrisi e Canzoni», svelando la croccanteche caratterizzerà l’edizione 2025. ( dopo le foto) Leggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “Grande fratello”, Shaila lascia Lorenzo in direttaLeggi anche: Caos al “Grande Fratello”: ‘la festa dopo la finale finisce in rissa’, poi si scopre la verità“da”, inlaperLa formula di “da”, che torna con sette puntate su Now e Sky Uno dal 6 aprile, è sempre la stessa: dal menù alla ristrutturazioneaiuta i ristoratori a risollevare le sorti dei loro ristoranti in crisi.