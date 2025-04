Screenworld.it - Croc – Legends of the Gobbos Remastered, la recensione: nostalgia necessaria?

Ladi– Legend of thenon dovrebbe destare sospetti. In un periodo in cui abbiamo assistito al ritorno di Tombi, dei primi Tomb Raider e di tanti altri titoli che hanno fatto la fortuna della prima PlayStation,mancava all’appello. In tal senso, parliamo di una schiera di platform e derivazioni simili che hanno avuto un pubblico fantastico al momento della loro uscita (consiamo attorno il 1997) e che poi si sono fermati lì.Del simpatico coccodrillo uscì anche un sequel,2, partorito nel 1999, seguendo la grande scia del successo. Qui invece siamo davanti lasolo del primo capitolo, ed è sin da subito chiedersi la domanda più importante: ha senso un’operazione del genere? Oppure è sempre e solo facile marketing sulla scia della? Scopriamolo nella nostradi– Legend of the