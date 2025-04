Ilfattoquotidiano.it - Criticò il ddl Sicurezza a un evento dei No Ponte: il Csm archivia la pratica di trasferimento contro il pm Musolino

Aveva criticato le norme repressive del ddla unorganizzato dai comitatiilsullo Stretto, parlando di “criminalizzazione del dissenso” e della necessità di gestire e governare i conflitti. Per questo motivo Stefano, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario della corrente progressista Magistratura democratica (Md), è arrivato a rischiare und’ufficio per incompatibilità ambientale. Mercoledì però il Consiglio superiore della magistratura hato a maggioranza – con 18 voti a favore, cinque contrari e due astenuti – lanei suoi confronti, aperta su richiesta delle consigliere laiche di destra Isabella Bertolini (ex deputata berlusconiana eletta a palazzo Bachelet in quota Fratelli d’Italia) e Claudia Eccher (storica avvocata del leader leghista Matteo Salvini, scelta dal Carroccio).