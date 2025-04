Dayitalianews.com - Cristina Pagliarulo morta dopo 24 ore in sala d’attesa: indagati medici e paramedici

Il corpo di, la 41enne di Giffoni Valle Piana (Salerno), verrà riesumato per permettere l’esecuzione di un’autopsia. La donna è deceduta lo scorso 6 marzoessere rimasta in attesa per 24 ore su una barella nel pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona.Un’odissea in ospedale prima della tragediasi era recata per la prima volta in ospedale nella notte del 3 marzo, lamentando forti dolori addominali, ma era stata rimandata a casa. Il giorno seguente, con dolori ancora più intensi e addome gonfio, era tornata al pronto soccorso. Solonumerose ore di attesa, iavevano iniziato i primi esami diagnostici, rilevando un’ischemia e un’emorragia addominale. A quel punto era stato deciso un intervento chirurgico d’urgenza, che purtroppo si è rivelato forse tardivo per salvarle la vita.