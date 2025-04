Calciomercato.it - Cristiano Ronaldo firma con l’Inter: le cifre UFFICIALI

L’attaccante portoghese può salutare l’Arabia Saudita e tornare in Italia accasandosi ai nerazzurri: spuntano leCon l’avvicinarsi del Mondiale per Club si continua a parlare sempre più di un ritorno diin Europa. L’Al-Nassr infatti non disputerà la competizione in programma a giugno negli Stati Uniti e quindi il portoghese non potrà parteciparvi, salvo possibili trasferimenti di mercato.alper il Mondiale per Club (LaPresse) – Calciomercato.itIn questo senso si fanno insistenti le voci di un approdo del portoghese in Europa, proprio in uno dei club impegnati nella prossima competizione. Si è parlato di Real Madrid, di Juventus, ma attenzione anche al. I nerazzurri e in particolare Beppe Marotta starebbero pensando di ingaggiare l’attaccante lusitano per aggiungere una pedina di grande livello per il Mondiale per Club.