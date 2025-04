Notizieaudaci.it - Cristiano Iovino al giudice sul rapporto con Ilary Blasi: ‘Intensa relazione’

Un’audizione breve, durata appena venti minuti, ma che potrebbe avere un peso significativo nella causa di separazione trae Francesco Totti. Il personal trainer, chiamato a testimoniare dal team legale dell’ex capitano della Roma, ha confermato di aver avuto una relazione intensa e sentimentale con la conduttrice televisiva.ha ribadito di aver avuto una relazione intima e sentimentaleDavanti alSimona Rossi,ha ribadito:“Tra me ec’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale. Non si è trattato di un semplice incontro occasionale.”Secondo quanto riportato da diverse testate, il personal trainer avrebbe raccontato che la relazione si sarebbe svolta nel 2020, un periodo in cuigli avrebbe confidato che il suo matrimonio con Francesco Totti era già in crisi profonda.