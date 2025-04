Unlimitednews.it - Cresce l’innovazione satellitare in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – Il settore agritech è passato dai 100 milioni di euro del 2017 agli attuali 2,3 miliardi. Ad oggi, i maggiori investimenti in innovazione tecnologica delle imprese agricole si sono concentrati su software per il supporto alle decisioni e all’efficientamento della produzione. A dirlo sono l’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano e il Laboratorio Rise dell’Università di Brescia, che evidenziano però come nel 2024, solo l’8% delle aziende agricole è risultato essere digitalmente maturo e solo il 9,5% della superficie agricola è stato interessato da soluzioni di4.0. A supporto del mondo agricolo, un ruolo sempre più centrale lo stanno ricoprendo i satelliti. Droni, dispositivi di analisi dei dati e satelliti, in Italia stanno guadagnando uno spazio sempre maggiore per ottimizzare le rese dei raccolti, non sprecare e attuare previsioni in ottica di mercato.