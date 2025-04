Quotidiano.net - Credit Agricole non lancerà Opa su Banco Bpm

Leggi su Quotidiano.net

nonun'opa suBpm. Lo precisa il gruppo nella nota in cui ha annunciato il via libera della Bce a salire fino al 19,9%.intende esercitare l'opzione per salire fino al 19,8% convertendo gli strumenti derivati che ha in portafoglio previo via libera da parte di Bankitalia. La Banque Verte precisa di voler essere 'azionista di lungo termine diBpm'.