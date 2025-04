Lanazione.it - "Crediamo nella salvezza". Fusi delinea le prospettive

"Siamo tornati comunque con un punto, riuscendo a fare quattro mete sul campo della capolista. Dobbiamo continuare a fare punti, dando il 110% anche nelle ultime gare". E’ il direttore sportivo dei Cavalieri Union Francescoa caricare il gruppo, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Parabiago. Già, perché laè alla portata, ma per averne la certezza sarà fondamentale vincere le ultime due partite del campionato per scongiurare il rischio di un sorpasso da parte dell’Avezzano che ha raggiunto i "tuttineri" all’ottavo posto in classifica nel girone 1 con 29 punti. Iniziando dal match di domenica prossima che si terrà al Chersoni: a Iolo arriverà quel Cus Torino già battuto in Piemontegara d’andata. E vincere sarà importantissimo, perché gli abruzzesi contemporaneamente andranno ad affrontare quel Rugby Parabiago che è ormai certo del primo posto e che (non a torto) inizierà con tutta probabilità a guardare ai prossimi impegni-promozione.