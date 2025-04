Ilgiornale.it - Covid, Oms e pressioni dalla Cina: ecco tutto ciò che non torna

Leggi su Ilgiornale.it

Perché l’Organizzazione mondiale della Sanità si è rifiutata di essere auditacommissione? Per ledella, come già successo in Gran Bretagna e in Germania? Perché il lavoro di alcuni scienziati è stato silenziato?