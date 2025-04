Anteprima24.it - Costituita la Federazione Italiana Autismo

Tempo di lettura: 2 minutiOggi si commemora la giornata internazionale sulla consapevolezza dell’. Come ben sappiamo nel mondo e Italia c’è un’ aumento esponenziale di casi di, ancora non si è capito il motivo di questa crescita così in aumento, la società odierna benché avanzata, ancora sembra non pronta ad avere in sé la cultura del Diverso, si il Diverso da tutta società maggioritaria che lo circonda, si fanno vari tentativi di inclusione, ma sono ancora inefficienti, c’è poi il problema dell’inefficienza dei servizi statali che non riescono a supportare la crescente richiesta di interventi terapeutici sui bambini e adolescenti autistici, costringendo le famiglie a rivolgersi a professionisti privati che se non hanno un buon cuore, sfruttano la situazione per dettare prezzi esorbitanti dovuti da un mancato controllo dello Stato.