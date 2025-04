Formiche.net - Così Pechino penetra in Georgia (senza irritare Mosca)

Che Tbilisi si stia riavvicinando in modo sempre netto aoramai suona quasi come un’ovvietà, soprattutto alla luce degli eventi registrati negli ultimi mesi. Ma la Russia non è l’unico Paese verso cui lasi sta spostando sempre di più: durante gli ultimi anni lo Stato caucasico rafforzato in modo significativo le sue relazioni con la Repubblica Popolare Cinese, nonostante il partito attualmente al governo avesse in un primo momento mostrato una forte posizione anti-cinese (parallelamente a quanto aveva, d’altronde, fatto con). La firma nel 2023 di un accordo di partnership politico-economica di livello strategico mostra quanto le cose siano cambiate negli anni.Nel 2017, laè diventata il primo Paese della regione a firmare un accordo di libero scambio con, entrato in vigore l’anno successivo, favorendo un’impennata nella registrazione di aziende cinesi nel paese.