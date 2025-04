Iltempo.it - “Così Papa Wojtyla ritornò a Dio. Noi lì vicino a lui sapevamo già che era un Santo”

Tutti lo ricordano ancora come «don Stanislao», l'ombra di Karolper quasi quattro decenni, il fedelissimo segretario di Giovanni Paolo II che fu al fianco del pontefice polacco fino ai suoi ultimi istanti di vita terrena. Oggi Stanislaw Dziwisz è cardinale (ordinato da Benedetto XVI nel 2006 in segno di riconoscenza sia per l'uomo che per l'assoluta fedeltà al predecessore) e arcivescovo emerito di Cracovia ma ormai da tempo preferisce vivere lontano dai riflettori e difficilmente rilascia dichiarazioni alla stampa. Nel ventesimo anniversario della morte diha però fatto un'eccezione per Il Tempo. Eminenza, alle 21.37 del 2 aprile 2005 il grande pontefice Giovanni Paolo II tornava alla Casa del Padre; posso chiederle che ricordi ha di quelle ultime ore trascorse accanto a lui? «Quella sera abbiamo vegliato al fianco delnegli ultimi momenti della sua vita terrena.