Quotidiano.net - Cos’è la Yolo economy: lavoro, flessibilità e tempo libero per Millennials e Gen Z, ma non solo

Roma, 2 aprile 2025 – Quello che una volta era visto come qualcosa di sacro, di indispensabile, e che nella maggior parte dei casi era lo stesso per tutta la vita, cioè il, è ormai diventato qualcosa di meno importante, inserito in un'esistenza nella quale èuna delle cose principali. Almeno è quello che pensano in particolare i, cioè la generazione dei nati fra il 1981 e il 1996, che non hanno paura a cambiare, quando diventa troppo pesante e costringe a rinunciare ai propri sogni e al proprio. Un nuovo fenomeno economico e sociale Il nuovo fenomeno economico e sociale, prende il nome dall’acronimo “” (You only live once), cioè “si vive una volta sola”. In pratica, quando si ha unmagari stabile ma poco gratificante, o che non va nella direzione auspicata, oppure ancora che costringe a rinunciare ai propri sogni perché lascia pocoper coltivare una passione, allora lo si lascia in nome dell’acronimo