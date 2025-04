Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi in programma

, 2 aprile 2025 - Ecco qui tutti gli appuntamenti da segnare in agenda e da non perdere lungo tutta la giornata disotto le Due Torri. Prosegue con la terza giornata la fiera del libro per ragazzi, laChildren's Book Fair, negli spazi diFiere, con orario di ingresso dalle 9 alle 18.30. Alle 18, alla Libreria delle Donne, è inla presentazione di Io sono io, albo illustrato di Chiara Gregori e Arianna Melone. Alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, c'è un incontro con Gianumberto Accinelli e il suo Storie di ordinaria entomologia. L'incredibile scienza degli insetti. Alle 19, alla libreria Attraverso, in occasione dell'uscita di Mal di Nebbia, l'autrice Nicoletta Gramantieri dialoga con Davide Morosinotto e la libraia Viviana Veneruso. Alle 20.