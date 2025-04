Formiche.net - Cosa c’è in ProtectEU, la strategia Ue contro le nuove minacce

“Il confine traibride e guerra aperta sono sfumati” con la “campagna ibrida online e offline” della Russia “l’Unione europea e i suoi partner” in corso. È quanto si legge nella comunicazione sulladi sicurezza interna europeache la Commissione europea ha presentato ieri. Per questo, l’esecutivo ha intenzione di rafforzare le misure di polizialeprovenienti da potenze straniere, come la Russia, che collaborano con le reti criminali.La criminalità come proxyIl documento afferma che gli Stati stranieri utilizzano la criminalità organizzata come “servizio” e proxy per “cercare di infiltrarsi e di interrompere le nostre infrastrutture critiche e le nostre catene di approvvigionamento, di rubare dati sensibili e di posizionarsi per ottenere la massima interruzione in futuro”.