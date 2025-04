Cory Booker il senatore americano che ha parlato per oltre 25 ore contro Trump Il video del discorso record | Calpesta diritti e costituzione

Leggi su Open.online

Ildemocratico degli Usaha tenuto undi25 ore senza interruzioni facendo registrare il nuovoper l’intervento più lungo mai pronunciato nella storia moderna del Senato degli Stati Uniti. Il precedente primato apparteneva alStrom Thurmond, che nel 1957 parlò per 24 ore e 18 minuti per opporsi al Civil Rights Act., 55 anni, rappresentante del New Jersey, ha iniziato il suo intervento ieri alle 19 in segno di protestal’agenda dell’amministrazione. Nel suoha citato la figura di John Lewis, icona deicivili e storico membro del Congresso, affermando di voler «occupare» l’aula nello stesso spirito di lotta per la giustizia sociale.Cos’è il la tecnica del filibuster usata daL’ostruzionismo in Senato, noto come filibuster, è una tattica parlamentare usata per ritardare o bloccare l’approvazione di una legge.