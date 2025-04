Lanazione.it - Cortona, chiude la strada comunale Fratta-Fratticciola per la presenza di mezzi da lavoro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 aprile 2025 –laper ladidaDa lunedì 7 aprile fino al venerdì successivo, tratto compreso fra la rotatoria e lo svincolo per Creti: le variazioni al traffico Per consentire l’esecuzione di un’opera edile si rende necessaria la chiusura dellada lunedì 7 fino a venerdì 11 aprile. Per questa ragione è stata emanata un’ordinanza. Il tratto interessato dallo stop alla circolazione è quello tra la rotatoria con la Sp 28 Siena-e l’intersezione con la Sc-Creti. Lo stop alla circolazione si rende necessario dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 di ciascun giorno. Al fine di garantire il traffico locale dei residenti, deidi soccorso e del trasporto scolastico, questipotranno raggiungere le zone poste a monte e a valle del tratto della Sc interdetto alla circolazione in corrispondenza della particella 321 Foglio 201, attraverso la normale viabilità alternativa.