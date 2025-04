Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Ramy a Torino, la polizia notifica 8 misure cautelari a militanti del centro sociale Askatasuna

Otto(tra arresti domiciliari e obblighi di firma) per altrettantidel. I destinatari dellesono stati denunciati dalla Digos e risultano indagati per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.I fatti contestati riguardano gli scontri durante un– lo scorso 9 gennaio – perElgaml, il 19enne di origini egiziane morto il 24 novembre a Milano durante un inseguimento con i carabinieri. In quell’occasione circa 500 manifestanti avevano raggiunto il commissariato di“Dora Vanchiglia” imbrattandone le mura e rompendo le vetrate, provocando un danno di circa 12.500 euro. Avevano poi lanciato bombe carta, razzi, bottiglie di vetro e pietre contro le forze dell’ordine, danneggiando i mezzi di servizio per un totale di circa 18.