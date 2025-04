Ilfattoquotidiano.it - Corte dei Conti, via libera alla riforma in Commissione. I magistrati: “Stravolgerà gli equilibri tra poteri”

Viadalle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Cameradelladei, la proposta di legge a prima firma del ministro degli Affari europei Tommaso Foti che limita fortemente idella magistratura contabile: tra le altre cose, il testo elimina i controlli sugli appalti del Pnrr nel caso in cui ci sia stato un “controllo preventivo”, riduce il numero delle Procure regionali e introduce un limite all’ammontare delle condanne per danno erariale. L’ok è arrivato nella notte, con i voti favorevoli del centrodestra e contrari delle opposizioni: le Commissioni hanno approvato il mandato ai relatori Sara Kelany (FdI) e Pietro Pittalis (FI) a riferire in Aula, dove il testo è atteso lunedì 7 aprile per la discussione generale. L’Associazione deicontabili, che denuncia da mesi i rischi della, parla di un provvedimento che “stravolge glitradello Stato” e avrà “gravi conseguenze sui controlli per il corretto utilizzo dei soldi dei cittadini”: “Caos organizzativo, impoverimento e svuotamento delle funzioni nellasaranno le prime conseguenze di unavoluta a tutti i costi con gravi ricadute sui cittadini che hanno il diritto di avere un giudice indipendente, autonomo e garante del corretto utilizzo dei loro soldi“, scrivono in una nota i rappresentanti delle toghe.