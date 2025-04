Lanazione.it - 'Corsa a staffetta' in Toscana per curare malattie respiratorie croniche

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 aprile 2025 - Unaper promuovere la prevenzione delle. Con laprotagonista. Partirà ad aprile la prima tappa di Perdi salute, campagna di sensibilizzazione, prevenzione, screening e sport dedicata a pazienti con patologie, ai loro familiari e alla popolazione generale. Le giornate si terranno presso numerosi centri ospedalieri in sei regioni del Centro e Sud Italia e prevedono: un convegno per informare pazienti, familiari e caregiver e favorire la socialità e la partecipazione attiva; uno screening gratuito ai partecipanti al convegno presso appositi stand dedicati; un percorso di counseling individuale con specialisti e unasimbolica tra i centri coinvolti per promuovere il movimento come alleato della salute.