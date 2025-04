Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Conte di Aprile”

Leggi su Napolipiu.com

: “Ildi”">C’è un dato che racconta, più di ogni parola, il rapporto tra Antonioe il mese di: venti partite disputate in carriera, diciotto vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Un dominio. Una marcia trionfale che ha attraversato Juventus e Inter, e che ora il tecnico leccese proverà a replicare alla guida del Napoli, in piena corsa scudetto a otto giornate dalla fine. Una statistica clamorosa: 90% di vittorie e media di 2,80 punti a partita. Numeri da capogiro, che il– con un’analisi firmata da Fabio Mandarini – non esita a definire «notizie magnifiche» per un Napoli lanciato all’inseguimento dell’Inter capolista, distante appena tre punti.Unda navigareIl cammino partenopeo non sarà però una passeggiata: quattro partite in trenta giorni, a partire dal delicatissimo esordio al Dall’Ara contro il Bologna di Italiano, lunedì.