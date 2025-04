Inter-news.it - Correa, altro giro altra corsa: in Milan-Inter alla ricerca del riscatto!

Joaquindovrebbe partire titolare nella sfida tra, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma oggi 2 aprile alle ore 21.LA SFIDA – Joaquinguarda acome l’occasione ideale per riscattarsi dopo la prova opaca disputata contro l’Udinese. Nell’ultimo turno di Campionato, infatti, l’argentino si è distinto per una scarsa propensione ai contrasti, al recupero del pallone e al mantenimento della sfera per far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Il suo ingresso non ha datoformazione nerazzurra quei benefici auspicati da Simone Inzaghi, anzi: il suo approccio molle durante un contrasto con Oumar Solet ha innescato l’azione personale del difensore francese, nel corso di-Udinese, che è valsa l’1-2 ai friulani. Contro il, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, sarà essenziale evitare il riprodursi di un tale atteggiamento nei duelli con gli avversari rossoneri.