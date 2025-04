Dailymilan.it - Coppa Italia, il derby è l’ultima speranza per il Milan: l’analisi di Repubblica

La stagione delsi gioca nel doppiodicontro l’Inter. Anche secondo, questo è ormai l’ultimo obiettivo rimasto per i rossoneri, che devono provare a conquistare la finale per dare un senso all’annata. L’allenatore Conceição, ormai considerato una guida a tempo, ha il compito di portare la squadra alla vittoria per garantirsi almeno un posto in Europa attraverso la.Per l’Inter, invece, questa doppia sfida rappresenta più un ostacolo che un’opportunità. La squadra nerazzurra ha come priorità il campionato e la Champions League, e un eventuale passo falso neipotrebbe avere ripercussioni psicologiche negative. Il rischio di perdere due scontri diretti contro ilpotrebbe minare la fiducia della squadra di Inzaghi, impegnata su più fronti.