Contro di me usano l’atomica | Marine Le Pen attacca i giudici e il sistema la Francia è una polveriera

Parigi, il cuore della politica francese è unaLe Pen, leader del Rassemblement National, grida al complotto: la sentenza che la dichiara ineleggibile per cinque anni sarebbe “un attacco nucleare” sferrato dall’establishment per impedirle la corsa all’Eliseo. E mentre il Paese si spacca, la magistratura finisce sotto scorta, sull’onda di una tensione senza precedenti.La condanna che scuote laLa decisione del tribunale di Parigi è stata un terremoto: quattro anni di carcere, due dei quali da scontare con il braccialetto elettronico, una multa di 100 mila euro e, soprattutto, l’interdizione immediata dalla vita politica. Una condanna che cambia tutto. Le Pen non può candidarsi, almeno per ora, ma ha già annunciato ricorso. La Corte d’Appello esaminerà il dossier entro l’estate del 2026, con tempi che permetterebbero un verdetto prima del voto presidenziale del 2027.