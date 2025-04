Napolipiu.com - Conte vuole una rivoluzione: otto rinforzi per il suo Napoli

unaper il suo">Antonioha mandato segnali chiari e inequivocabili. Il tecnico delnon è rimasto soddisfatto dell’ultima sessione di mercato, e secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la frustrazione dell’allenatore leccese nasce dal mancato arrivo di due dei trerichiesti: un difensore centrale e un esterno sinistro. Alla fine, gli azzurri sono riusciti solo in extremis a strappare Noah Okafor, che ha sostituito Kvaratskhelia in piena emergenza.Una situazione checontinua a gestire con il massimo impegno, ma che mostra tutte le sue difficoltà, come testimoniato dalla formazione schierata nel finale contro il Milan: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Billing, Gilmour, Ngonge, Simeone.