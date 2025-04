Juventusnews24.com - Conte Juve, Zazzaroni sentenzia: «È stanco del Napoli? Penso sia una grandissima ca**ata! Che garanzie gli possono dare i bianconeri?»

di RedazionentusNews24sul futuro dell’allenatore del: tutte le dichiarazioni sul tecnico accostato aiIl giornalista Ivanha commentato a TeleVomero per analizzare quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore delAntonio, accostato anche alla. PAROLE – «Quando sento dire chediche sia una. Non ha mai lasciato una squadra dopo un anno e deciderà il suo futuro quando, a fine campionato, farà il punto con De Laurentiis sul piano tecnico. Se valuterà che non ci sono le condizioni per crescere. Il mercato di gennaio sicuramente non lo ha soddisfatto, ma non è motivo per rompere i rapporti. ChegliMilan entus? Oggi ilè un valore assoluto, è una società virtuosa che ha soldi.