Juventusnews24.com - Conte Juve, Di Biagio va controcorrente: «Sarebbe l’allenatore ideale per quest’altra squadra! È il nome perfetto»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Diha parlato così dell’ex allenatore dellantus e in qualelo vedrebbe bene la prossima stagioneLuigi Di, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Antonio, accostato nuovamente alla panchina dellaper la prossima stagione.RIMONTA CHAMPIONS PER LA ROMA – «Lo spero, ma il calendario è duro e dopo una rimonta pazzesca è ancora a -4. Mi preoccupa lapiù del Bologna perché ha un allenatore nuovo e partite sulla carta più facili. Domenica ci si gioca davvero tanto. Non snaturerei l’assetto. Soulé ha i mezzi adatti, anche Baldanzi sta migliorando. Serve però un colpo di coda di Pellegrini che fin qui ha deluso. Anche dai centrocampisti mi aspetto quei cinque gol in più che ti garantiva Dybala».