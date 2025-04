Thesocialpost.it - Conte infuriato con De Angelis a Dimartedì: “Iscritto al partito delle armi”. Ma Floris lo bacchetta: “Non delegittimiamo gli interlocutori”

, su La7, è andato in scena un acceso confronto tra il presidente del M5s Giuseppee il giornalista Alessandro De, riguardo la guerra in Ucraina e i negoziati con la Russia. La discussione ha preso toni decisamente accesi, con i due protagonisti che non si sono rispati frecciate reciproche.Leggi anche:a Salvini: “Vota la nostra mozione contro il piano di riarmo”L’interrogativo sulle spese militariIl giornalista, ricordando il periodo in cui Giuseppericopriva il ruolo di presidente del Consiglio, ha messo in evidenza che durante il suo mandato non vennero mai messi in discussione gli impegni presi con la Nato. Deha quindi chiesto sesarebbe disposto a disattendere l’impegno di destinare il 2% del Pil alle spese militari, come previsto dagli accordi internazionali.