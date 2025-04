Ilfattoquotidiano.it - Conte a Meloni e a Fdi: “Criticate il Superbonus ma lo avete sostenuto per 2 anni. Allora siete tutti stupidi”. Su La7

dice che ilè il più grande e stupido schema fiscale mai inventato al mondo? È talmente stupido che lei l’ha portato avanti per duee l’ha sottoscritto. È talmente stupido chegli esponenti del suo partito hanno fatto a gara per ottenere estensioni e proroghe., Fratelli d’Italia“. Così a Dimartedì (La7) il presidente del M5s Giuseppecommenta le parole di Giorgiaal congresso di Azione, dove ha accusato l’ex premier di aver adottato ‘misure scellerate che hanno devastato i conti pubblici’.Il giornalista della Stampa, Alessandro De Angelis, chiede acome mai, nonostante la devastante situazione economica del paese (stime di crescita del 2025 calate dallo 0,9% allo 0,6%; inflazione triplicata in 6 mesi e ai valori massimi da un anno e mezzo; crollo del fatturato delle industrie; pressione fiscale aumentata al 42,6%; livelli bassissimi dei salari), il consenso di Giorgianon cala.