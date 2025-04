Ilfattoquotidiano.it - Conte a La7: “Il partito trasversale delle armi ha completamente fallito”. Scontro con De Angelis

Botta e risposta incandescente a Dimartedì (La7) tra il presidente del M5s Giuseppee il giornalista Alessandro Desulla guerra in Ucraina e sui negoziati con la Russia.La firma della Stampa ricorda che nel suo ruolo di presidente del Consiglionon mise mai in discussione gli impegni presi con la Nato, quindi gli chiede se disattenderebbe il parametrospese militari al 2% del Pil.risponde che non lo metterebbe in discussione, ricordando almpo che quella percentuale da destinare alle spese militari è una soglia stabilita nel 2014 e un impegno “tendenziale” non vincolante.E aggiunge: “Ma allo stato attuale se un paese come il nostro è indebitato, ha gli stipendi più bassi d’Europa e taglia la sanità e i salari, possiamo dire ai nostri alleati, come ho fatto io, che al massimo possiamo arrivare all’1,4%? Ma ci sonoaltre priorità o dobbiamo andare in guerra?“.