Consulente | Dna Sempio su unghie Chiara

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.10 Sui frammenti di duediPoggi c'è un Dna maschile "perfettamente sovrapponibile" con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ad Andrea, nuovamente indagato per la morte della ventiseienne, era amico del fratello della vittima. Sono le conclusioni -in possesso dell' agenzia Adnkronos- del genetista Carlo Previderé, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare la traccia genetica che potrebbe riaprire il caso Poggi.