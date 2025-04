Secoloditalia.it - Consegnano a D’Alema il libro di Bocchino: Baffino non gradisce e lo scherzo finisce male (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Massimodiventa per un giorno protagonista dei Social dopo il tentativo dei “The Journalai” di farlo partecipare al gioco “Ilsbagliato”: in questo caso il volume consegnato all’ex leader dei Ds è il volume di Italodal titolo “Perché l’Italia è di destra”.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Journalai (@thejournalai)e ilsbagliato: non proprio un campione di simpatia, notoriamente non proprio un campione di simpatia, autore di definizioni non propriamente elogiativi dei giornalisti (li ha definiti anche “Jene dattilografe”) rifiuta in ogni di modo di firmare il, come è nella richiesta rituale della pagina social. Non solo. Replica anche con tono insofferente e sdegnato alla richiesta di citare almeno un altro volume e un’altra personalità alla quale consegnare un