Secoloditalia.it - Congresso senza sfidanti: la Lega compatta su Salvini. A Firenze invitati Musk, Bardella e Orban

Leggi su Secoloditalia.it

Strada in discesa per Matteoche si prepara alla rielezione per la terza volta al timone del partito in vista delche si svolgerà sabato e domenica a. Il primo dal 2017 da quando ha assunto la fisionomia di “perpremier”. Come previsto da giorni quello del vicepremier è l’unico nome in corsa per la segreteria, oggi infatti alle 13 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per la segreteria ( e per il ‘pacchetto’ elettivo del Consiglio federale, composto da 22 nomi), e non compaiono. Una risposta secca alle stagioni dei veleni e ai mal di pancia del partito del Nord. “È ufficiale:candidato unico aldella. Alla faccia dei retroscena degli ultimi anni – commenta il vicesegretario Andrea Crippa – su presunte divisioni e fronde interne.